Oyunculuğu bıraktığını açıklayan Yasemin Özilhan'dan yeni karar

İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bıraktığını açıklayan Yasemin Özilhan mesleğine geri döneceğini açıkladı.

2 ay önce 'Mucize Doktor' dizisine konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan fikrini değiştirdi.

Özilhan, "İyi bir senaryo gelirse neden olmasın, oynarım. Setleri özlediğimi fark ettim” dedi. Posta'da yer alan habere göre, Özilhan setlere dönmek için şu şartlarını açıkladı:

Haftanın 3 günü çalışacak.

Sette bulunma süresi 4 saati geçmeyecek.

Senaryoda kendisini, ailesini 'rahatsız edecek' sahneler olmayacak.