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Oyunculuğu bırakmıştı: Afazi teşhisi konulan Bruce Willis'ten ilk fotoğraf

“Anne ile baba en sevdikleri ortamda”

10 Nisan 2022 00:15

ABD’li ünlü oyuncu Bruce Willis’e önceki haftalarda afazi teşhisi konuldu. Okuma ve yazma gibi temel becerileri etkileyen bu hastalıktan sonra Willis’in ailesi oyuncunun emekliye ayrıldığını açıkladı. Hayranlarını üzen bu haberlerden sonra Bruce Willis’ten ilk fotoğraf geldi.

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