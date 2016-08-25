Oyuncular Sendikası: Şehir Tiyatroları, perde açamayacak durumda

Oyuncular Sendikası, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İBBŞT) tarafından işten çıkarılan bir kareograf, bir müzisyen, bir dramaturg ve 17 sözleşmeli oyuncu, toplam 20 tiyatrocu ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına, Şehir Tiyatroları’nda yönetmen olarak çalışan Orhan Alkaya ve İstanbul Şehir Tiyatroları Sanatçıları Derneği (İŞTİSAN) temsilcisi de katıldı. Oyuncular Sendikası imzasıyla yayımlanan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde taşeron olarak istihdam edilen kimi 10 yılı aşkın süredir, kimi ise 2 yıldır çalışan yirmi sanatçı arkadaşımızın işine 1 Ağustos günü açılan tek bir telefonla ve 'Performans Düşüklüğü' bahane gösterilerek son verilmiştir. Yaptığımız kontrollerde arkadaşlarımızın SGK çıkışlarının 31 Temmuz 2016 tarihinde ve ‘22’ kodlu ‘Diğer’ gerekçesi ile yapıldığı görülmüştür.

"1 Ağustos gününden bu yana; İBBŞT’nin gerek sanatsal gerek idari tüm amirleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, ancak işten çıkartılan arkadaşlarımızın nasıl ve ne şekilde belirlendiği hiçbir biçimde anlaşılamadığı gibi, konuyu en derinlemesine bilmesi gereken kimselerin bile listenin hazırlanmasında dahli olmadığı üzülerek görülmüştür.

(...)

"Performansı düşük diye işten çıkartılan bu arkadaşlarımız İBBŞT ’nin şu anda mevcut oyunlarından tam yirmi tanesini, üstelik başrol seviyesinde taşıyan, sadece geçtiğimiz sene bile onlarca prestijli tiyatro ödülüne layık görülen kimselerdir. Bu yirmi arkadaşımızın işten atılmış olması, kendi hayatları ve kariyerlerini durma noktasına getirdiği gibi koskoca Darülbedayi kurumunu da perde açamaz hale getirmiştir.

(...)

"Bizler, yirmi arkadaşımız ile birlikte, işe iade davalarımızı yarın açacağız. Mahkemeler daha önce olduğu gibi yine bu arkadaşlarımızın işe iadesine karar verecekler, üstelik arkadaşlarımızın taşeron değil asli çalışan olduklarını ve iş girişlerinin doğrudan İBB tarafından yapılması gerektiğini, İBB’nin bugüne dek usulsüz işçi çalıştırdığı gerçeğini de alenen tespit edecekler."

Çünkü biz haklıyız!

"Ancak bu davalar kaç sene sürecek, işsizlik maaşı dahi alamayacak bu arkadaşlarımız bu süreçte ne yapacaklar, kiralarını ne ile ödeyecekler gibi soruların muhatabı olacak bir yetkili bulamamanın da sıkıntısı içerisindeyiz.”

Oyuncular Sendikası, oyuncuların işten çıkarılmasının, OHAL gerekçe gösterilerek yapılan bir ‘cadı avı’ olduğunu; işten çıkarılan oyuncuların hiçbir biçimde FETÖ ile ilişkilerinin olmadığının açık olduğunu ve bu listeyi hazırlayanlarının soruşturulması gerektiğini ifade ettiler.

Kültür Servisi'nin haberine göre, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda yönetmen olarak görev yapan ve işten çıkarılan tiyatroculara destek olmak için açıklama yapan 29 yönetmenden biri olan Alkaya, şu açıklamayı yaptı: "Gerek açığa alan sanatçı arkadaşlarım, gerek performansları yetersiz bulunduğu gerekçesiyle işlerine son verildiği tebliğ edilen sanatçı arkadaşlarım, son derece seçkin sanatçılardır. Bu listelerin nasıl yapıldığı üzerine bu karanlık ortamda senaryolar yazdığımda tek bir ortak nokta buluyorum: ‘En efektif, en seçkin sanatçılardan bir grup yapın deseler’, böyle bir grup yapılırdı. ‘Tiyatroyu kitleyin oyunları oynanamaz hale getirin’ deseler böyle bir grup yapılırdı. Dolayısıyla ortada bir kasıt olduğu son derece açık. Bir sahne sanatçısının performansını ölçebilecek tek merci çalıştığı rejisördür. Rejisörler ve genel sanat yönetmenleri dışında kimsenin performans ölçme hakkı yoktur, olamaz.”

Alkaya aynı zamanda, Şehir Tiyatroları’nın her sene 50 oyun çıkarmayı hedeflediğini ve son işten çıkarmalarla birlikte sadece altı oyunun kadrosunun tam olduğunu ifade etti. Şehir Tiyatroları bünyesinde oynanan ve rejisörlüğünü yaptığı 'Ayaktakımı Arasında' oyunun kadrosundan üç kişinin işten çıkarıldığını, bunların arasında oyuncu Yeşim Koçak’ın da olduğunu belirten Alkaya, yeni sezonda Koçak yerine bir oyuncu çalıştırmayı reddedeceğini söyledi.