Oyuncular Sendikası'nın yeni başkanı Vahide Perçin oldu

Sendika üyesi sanatçıların 4. Olağan Genel Kurul'da oylarını kullanmaları sonucunda sendikanın Genel Başkanı Vahide Perçin olarak belirlendi. Vahide Perçin Genel Başkanlık koltuğunu oyuncu Demet Akbağ'dan devraldı.

10 Eylül 2021 Cuma günü Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde bir araya gelen Oyuncular Sendikası üyeleri, sendikanın 4. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

3. Dönem Yönetim Kurulu ibra edildi

Pandemi nedeniyle görev süresi bir yıl uzayan Demet Akbağ başkanlığındaki 3. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri, idari ve mali açıdan ibra edildi.



Tüzük değişikliklerine sıra geldiğinde ise özellikle “Merkez Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İş Yerinde Taciz ve Mobbing ile Mücadele Birimi” ve “Merkez Gençlik Birimi” delegelerin alkışları eşliğinde oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan seçim sonucunda Oyuncular Sendikası 4. Dönem Genel Başkanı Vahide Perçin oldu.

Yönetim Kurulu ve diğer kurullara seçilen isimlerin tamamı ise şöyle;

Yönetim Kurulu Üyeleri: Vahide Perçin, Sercan Gidişoğlu, Taner Rumeli, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Öykü Karayel Bonomo, Atilla Gündoğdu, Berfin Zenderlioğlu, Emre Yetim

Disiplin Kurulu: Yasemin Şişli, Tülay Günal, Arif Pişkin.