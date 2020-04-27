Oyuncu Zihni Göktay: Yaradan, insanlar azdıkça 'Kendinize gelin' mahiyetinde önümüze birtakım şeyler çıkarıyor

Oyuncu Zihni Göktay, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak "Yaradan, insanlar azdıkça 'Kendinize gelin' mahiyetinde önümüze birtakım şeyler çıkarıyor" düşüncesini dile getirdi.

Türkiye gazetesinden Murat Öztekin'e konuşan Göktay, "Dünya, Koronavirüs salgınıyla enteresan bir zamandan diliminden geçiyor. Sizin karantina günleriniz nasıl geçiyor?" sorusuna "Sabreden zafer kazanır. Sabretmek durumundayız. Kırk gündür hanımla birlikte evdeyim. Sağ olsunlar çocuklarım ihtiyaçlarımı getiriyor. İhmal ettiğim şeyleri okumaya çalışıyorum. Aynı anda üç kitaba devam ediyorum. Otobiyografik kitaplara, klasik eserlere ve eski tiyatro eserlerine bakıyorum" dedi.

Göktay, "Ben Cenab-ı Hakk’ın bizi ikaz ettiğini düşünüyorum. Nasıl, zamanında Pompei olayı oldu!.. Ben böyle şeylere inanırım. Yaradan, insanlar azdıkça 'Kendinize gelin' mahiyetinde önümüze birtakım şeyler çıkarıyor. Eski salgınları dinledik ama yaşamadık. Tabii, bugünler sokağa çıkmama bakımından bana biraz ihtilal zamanlarını da hatırlattı. Ama ihtilal günlerinde bile tiyatro yapmıştık. Koronavirüs yüzünden 57 senelik meslek hayatımda ilk defa sahnelerden bu kadar uzak kaldım." ifadesini kullandı.