Oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti

Oyuncu Yunus Güner, Cihangir'deki evinde kalp krizi sonucu 49 yaşında yaşamını yitirdi. Haberi Süha Uygur, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik..." sözleriyle duyurdu.

'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe' gibi birçok projede rol alan Yunus Güner'le ilgili sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Uygur, üzüntüsünü, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik. Çok erken oldu Yunus... Nurlar içinde uyu güzel adam." sözleriyle dile getirdi.

Yunus Güner kimdir?

1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yunus Güner, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı. Güner, rol aldığı 'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe' isimli dizilerle tanınıyor.