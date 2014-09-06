Oyuncu Yasemin Allen'den 'Bacaklarıma değil önüne bak' çıkışı

Oyuncu Yasemin Allen, şef Tom Aikens’ın Fox Life’ta yayınlanan televizyon programına konuk olmak için geldiği Bebek’te zaman geçirmek için girdiği Bebek Kahve’de, başka bir müşterinin kendisini gözleriyle taciz ettiğini iddia ederek, “bacaklarıma değil önüne bak” diye bağırdı.

Zelal Özalp’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, tartıştığı adamın kendisini bakışlarıyla rahatsız ettiğini söyleyen Allen, “Önce Türkçe uyardım, sonra anladım ki yabancıymış, bu sefer de İngilizce bağırmaya başladım” dedi. Oyuncu, daha sonra bir taksiye binerek uzaklaştı.