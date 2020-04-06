Oyuncu Wilma Elles: Türkiye benim kaderim

Oyuncu Wilma Elles, "Türkiye’nin benim kaderim olduğunu düşünüyorum" dedi.

10 yıl önce rol aldığı 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisi ile şöhreti yakalayan oyuncu ve model Wilma Elles, MAG dergisine kapak oldu.

Elles, “Mısır’da büyük bir film endüstrisini olduğunu öğrendiğim için başlangıçta planlarımı oraya gitmek üzerine kurmuştum. Mısır’a bir aylık seyahatim de olmuştu. Ancak o sırada Türkiye’den bir teklif geldi, tesadüfen. Bağlantımız Almanya’da yaşayan bir Türk üzerinden gerçekleşmişti." dedi.

Elles, "Olayların bu şekilde gerçekleşmesinden dolayı, Türkiye’nin benim kaderim olduğunu düşünüyorum. Eskiden Almanya’da yaşarken, bazı zamanlar neredeyse depresyona giriyordum. Orada hayat bana çok sıkıcıydı. Türkiye bana iyi geldi. Dünyanın İstanbul’da buluştuğunu düşünüyorum.” diye konuştu.