Oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı: Hayallerle kurduğum şirketi boşaltıyorum; Korona'nın vurduğu darbe yüzünden 11 metrekare odaya taşınacağım

Oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Yaşamak Güzel Şey'i çekmek için açtığı şirketi Koronavirüs salgını bağlantılı sorunlar nedeniyle boşaltmak zorunda kaldığını söyledi. "11 metre kare odaya taşınacağını" söyleyen Saçıntı, "Direnmek zaruret, kazanmak mecburiyettir" ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, Koronavirüs'e bağlı nedenlerle filmlerini çekmek için kurduğu şirketi boşaltarak 11 metre karelik bir odaya taşınmak zorunda kaldığını açıkladı.

Saçıntı, Twitter'dan şunu yazdı: "Yaşamak Güzel ŞeY'i çekebilmek için büyük hayallerle kurduğum şirketi boşaltıyorum. Coronanın vurduğu darbe yüzünden 11 metre kare odaya taşınacağım. Benim gibi insanlar için karamsarlık lükstür. Kötümserlik züppeliktir. Direnmek zaruret kazanmak mecburiyettir. Biz kazanacağız"