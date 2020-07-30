Oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse

Geçen gün iç çamaşırlı pozu ile gündeme gelen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, paylaşımlarına gelen yorumlara, "Artık tamamen saldım. Sizden korkan sizin gibi olsun! Beğendim koyuyorum; çıplak, giyinik, canım nasıl isterse" diyerek tepki gösterdi.

Bir süredir Londra'da yaşayan Serel Yerei, Instagram hesabından paylaştığı iddialı karelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Önceki gün yayınladığı fotoğrafa gelen yorumlardan sonra Yereli, ayna karşısına geçti ve yeni pozlarını yayınladı.

24 yaşındaki oyuncu, siyah iç çamaşırlı pozuna, "Artık tamamen saldım. Zamanında neyden çekinmişim? Sizden korkan sizin gibi olsun! Beğendim koyuyorum; çıplak, giyinik, canım nasıl isterse" notunu düştü.

Survivor yarışmasının sunucusu Murat Ceylan, Serel Yereli'nin fotoğrafına ''DM'den atacağın fotoğraf ana sayfaya düştü sanırım'' yorumunu yazmıştı.

Yereli, Ceylan'a ''Ana sayfaya koyamayacağımız şeyi DM'de atmayız'' cevabını vermişti.