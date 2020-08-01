Oyuncu Ufuk Bayraktar'a dizi setinde fiziksel ve sözlü taciz suçlaması

Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın, başrolünü üstlendiği sinema filminin setinde çalışan makyöz ve kuaföre sözlü ve fiziksel taciz uyguladığı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yayımlayan Sinema Tv Sendikası, olayın takipçisi olacağını açıkladı.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın Adana'da çekilen 'Dayı' isimli dizinin setinde makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş'a sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddia edildi. Sinema TV Sendikası iddialara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamanın tam metni şöyle:

“Yönetmenliğini Uğur Bayraktar’ın, başrolünü ise kardeşi Ufuk Bayraktar’ın üstlendiği ‘Dayı’ isimli sinema filmi setinde kabul edilemez olaylar yaşanmıştır. Çekimleri Adana’da devam etmekte olan sette makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş, oyuncu Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğramış, tehdit edilmiştir.

Hukuki işlemlerin başlatılmış olduğu sürecin takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımız Alev Ünal Nayır ve Metin Tektaş’ın yanında durduğumuzu kamuoyuna birdiririz.

Setlerde yaşanan taciz ve mobbing olaylarını kınıyor, tüm sektör bileşenlerini dayanışmaya çağırıyoruz!”