Oyuncu Tuvana Türkay: Covid atlattım, immün plazma için kan bağışında bulunmak isterim

Oyuncu Tuvana Türkay, yurt dışı tatilinden sonra yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandı. 16 gün tedaviden sonra testi negatife dönen Türkay, immün plazma için kan bağışında bulunacağını söyledi.

Oyuncu Tuvana Türkay, Covid-19'a yakalandıktan sonra iyileştiğini açıkladı. Türkay, 16 gün evde tedavi gördüğünü söyledi.

Instagram'da paylaşım yapan Türkay şunları yazdı: "Herkese merhaba. Covid atlattım. 16 gündür evdeyim ve yapılan testler sonucu artık negatif olduğum belli. İmmün plazma tedavisi için kan bağışında bulunmak isterim. Kan Grubu A RH(+). İhtiyacı olanlar mesaj atabilirler. Sevgiler."