Oyuncu Turgay Tanülkü , Esenler Belediyesi'nce düzenlenen ‘Film Gibi’ söyleşisine konuk oldu. Anne babası cezaevinde yatan çocukları evlat edinen oyuncu Turgay Tanülkü, “Çocuğum olamadığı için her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim, ona bir evlat veremedim diye. Ama bu güzel insanlar evlatlarını emanet ettiler bana. Dolayısıyla büyük bir ailem var” dedi.

Turgay Tanülkü evlat edindiği çocukları şöyle anlattı:

1981’de ilk kez bir çocuğun bakımını üstlendim. Şimdi 45 yaşında. Oğullarım, kızlarım, torunlarım var. Çocuklarımın bir kısmına dostlarım bakıyor. Beş ayrı evde büyüyorlar. Küçük olanlar Uşak’ta köyde yaşıyor.



İlkokul, ortaokul, liseyi Uşak’ta okuyorlar. Üniversiteyi İstanbul, Ankara, İzmir’de kazanmak zorundalar. 17 tanesi üniversitede öğrenim görüyor. İkisi savcı, biri avukat oldu. Toplam 101 evladım var. Ailemiz gün geçtikçe gelişiyor.

"Kimseye minnetimiz yok"

Çocukların bakımını dizi ve tiyatrodan kazandıklarıyla karşılayan Turgay Tanülkü, “Bir çay ocağımız var, eşimle yaptık. Birinin elbisesini diğeri tamir edip giyecek kadar samimi. Savcı olan oğlum, ortaokulda ona aldığım telefonla üniversiteyi bitirdi. Zengin değiliz ama şükür, kimseye minnetimiz yok” dedi.