Oyuncu Sophia Myles’ın babası Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Transformers: Kayıp Çağ filmindeki Darcy Tirrel rolüyle bilinen İngiliz aktris Sophia Myles (40), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Huzur içinde yat Peter Myles. Sevgili babam birkaç saat önce hayatını kaybetti. Babamı Koronavirüs öldürdü” ifadelerini kullandı.

Sophia Myles, daha önce babasını hastanede ziyaret ettiği sırada çekilen fotoğrafı paylaşarak, “Dün babamı görmek için yola çıktım. Bu yeni tip Koronavirüs acı gerçeği” dedi. (DHA)