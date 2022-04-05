Oyuncu Sienna Miller yumurtalarını dondurduğunu açıkladı

Aktris Sienna Miller, verdiği röportajda yumurtalarını dondurduğunu açıkladı.

2012 yılında, aktör Tom Sturridge ile olan ilişkisi sırasında dünyaya gelen Marlowe Sturridge isimli bir kızı bulunan Miller, otuzlu yaşlarında bir çocuk sahibi daha olmak için baskı hissettiğini söyledi.

Doğanın kadınlara karşı acımasız olduğunu söyleyen ünlü aktris, otuzlu yaşlarında “Daha fazlasına sahip olmalı mıyım, neden olmasın” gibi birçok soru işaretine sahip olduğunu belirtti.

"Baskı hissettim"

40 yaşına geldiğinde de yumurtalarını dondurduğunu açıklayan Miller, “Sonra 40’a geldim ve yumurtalarımı dondurdum. Gerçekten başka bir bebeğe sahip olmak istersem diye ‘olursa, olur’ şeklinde yaklaştım. Böylece üzerimdeki varoluşsal tehdit dağıldı” dedi.

1981 yılında ABD’de doğan ama sonrasında İngiltere’de büyüyen Sienna Miller, Daniel Craig’le rol aldığı “Layer Cake” filmiyle ünlenmişti. “Alfie” filminde tanıştığı Jude Law ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren ünlü isim, kariyeri boyunca iki kere BAFTA Ödülleri’ne aday gösterildi.