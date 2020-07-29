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Oyuncu Şevket Çoruh, 'Bir Baba Hamlet' oyunundan elde edilen tüm geliri Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na bağışlayacak

29 Temmuz 2020 10:35

Oyuncu Şevket Çoruh, 'Bir Baba Hamlet' oyunundan elde edilen tüm gelirin Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na bağışlanacağını duyurdu. Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Özoğuz da Çoruh'a, "sanat böyle bir şey" yorumunda bulunarak destek verdi.

Oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Sanat Parkta festivali kapsamında 11 Eylül tarihinde sahnelenecek 'Bir Baba Hamlet' oyunundan elde edilen tüm gelirin Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na bağışlanacağını duyurdu.

Gökhan Özoğuz da haberi kendi twitter hesabından paylaşarak 'Sanat böyle bir şey' yorumunda bulundu.

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