Oyuncu Selen Görgüzel Koronavirüs’e yakalandı

Oyuncu eşi Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından Koronavirüs’e yakalandığını duyurdu. Görgüzel, ateş ve halsizlik gibi belirtilerinin olduğunu açıklayarak "Anlamakta zorlandığımız bu virüs beni de buldu sonunda" dedi.

Görgüzel paylaşımında, "Tedirginlik, ateş, öksürük, halsizlik ve baş ağrısı... Anlamakta zorlandığımız bu virüs beni de buldu sonunda. Ama şimdilik iyiyim. Merak etmeyin, hele ki "Nasılsın?" diye soruyorsunuz ya kötülesem de iyi oluyorum hemen. Ne güzel sevilmek... Şüküre vurdum kendimi "İyi ki varsınız" diye. Arayan soran mesaj atan dostlar sağ olun var olun." ifadesini kullandı.