Oyuncu Ryan Reynolds'dan Netflix rekoru

Ryan Reynolds'ın rol aldığı zaman yolculuğu temalı aksiyon ve macera filmi "The Adam Project" Netflix'in en çok izlenenler listesinde yerini aldı. Böylece Ryan Reynolds, Netflix'in Tüm Zamanların En Çok İzlenen İngilizce Filmleri listesinde üç filmi bulunan ilk oyuncu oldu.

Haftalık olarak küresel çapta ve ülke bazında platformun en popüler içeriklerini duyuran Netflix, tüm zamanların en çok izlenenler listesini ise filmlerin ilk 28 gününde elde ettiği toplam izlenme sayısına göre hazırlıyor. Buna göre; Ryan Reynolds, Gal Gadot ve Dwayne Johnson'lı "Red Notice" platformda yayınlandıktan sonraki ilk 4 haftada toplam 364 milyon saat izlenerek ilk sırada yer alıyor.

Beyazperde'nin haberine göre, aksiyon sinemasının usta yönetmeni Michael Bay tarafından yönetilen aksiyon ve gerilim filmi "6 Underground" ise listede yer alan diğer bir Ryan Reynolds filmi. Listenin 9. sırasında yer alan film ilk 4 haftasında 205 milyon 470 bin saat izlenmiş. "The Adam Project"in de 209 milyon 500 bin saat izlenerek 6. sıraya yerleşmesiyle Ryan Reynolds, Netflix'in en popüler 3 filminde yer alan ilk oyuncu oldu.

Aynı listede üçüncü sırada yer alan "Bird Box" ve beşinci sıradae oynayan isim olarak Ryan Reynolds'ı takip ediyor.