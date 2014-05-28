Oyuncu Rıza Sönmez'e bıçaklı saldırı

Oyuncu Rıza Sönmez, önceki gece 02.00 sularında Cihangir’de bıçaklı saldırıya uğradı. Kendisinden para isteyen sokak çocukları tarafından onlara “hayır” dediği için sol kolundan bıçaklanan Sönmez, derin kesi ve kan kaybı yüzünden koşarak gittiği Alman Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sinem Vural’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, ünlü oyuncu, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Cihangir’de sokak çocukları yanıma geldi, para istedi. Vermeyeceğimi söyleyince de bıçakla sol koluma darbe aldım. Hemen hastaneye koştum, ameliyata aldılar. Doktorlar birkaç gün daha hastanede kalmam gerekebileceğini söylüyor.”

