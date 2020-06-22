Oyuncu Rebel Wilson: Kilo almam için daha fazla para teklif eden yapımcılar oldu

Oyuncu Rebel Wilson, film yapımcılarının kendisine daha fazla kilo alması ya da kilolu kalması için para teklif ettiğini söyledi.

The Sun gazetesine konuşan Rebel Wilson, diyetisyen ve spor eğitmeni eşliğinde kilo vermeye başladığını söyledi. Daha önce film yapımcılarından kilolu kalması için para teklifi aldığını anlatan Wilson, yaşam tarzını değiştime kararı aldığını anlattı.

Sağlıklı yaşama kararını anlatan Wilson, "Kilo verip belirli bir sayıya ulaşma hedefim yok. Bu ondan daha fazlası. Neden aşırı yediğimi anlamak ve bununla psikolojik olarak mücadele etmekle ilgili. Daha iri olmam çok para teklif edilen bir işim vardı, bu durum kafa karıştırıcı olabiliyor" dedi.