Oyuncu Pınar Deniz: Yaşadığımız o çaresizliği hiç unutmayacağım

Yeni filmi "Aşkın Kıyameti" için sete çıkan ve bir dergi için objektif karşısına geçen Pınar Deniz, tüm ailesinin korona nedeniyle hastanede yattığı dönem hakkında "Evde yaşadığımız çaresizliği de hiç unutmayacağım" dedi.

Ünlü oyuncu, dergiye verdiği röportajda hayatındaki üç dönüm noktasını şu sözlerle anlattı:

“Lise 3'te felsefeyle tanıştım. Hayata bakış açımın değiştiği, büyüdüğümü hissettiğim ilk yıldı. 'Vatanım Sensin' dizisinde oynamak hem kariyer hem mental anlamda dönüm noktamdı. Tüm ailemin Koronavirüs yüzünden hastanede yatmasını ve bizim evde yaşadığımız çaresizliği de hiç unutmayacağım. Hayata baktığım yeri güçlendirdi ve ne kadar 'an'dan ibaret olduğumuzu daha iyi anladım."

Pınar Deniz, seyahat etmeyi çok sevdiğini belirterek "Ben kendime 'köksüzüm' derim. İçimde hep bir gitmek duygusu var. Yurt dışına gitmeyi çok özledim. Bir an önce bu günleri atlatıp özgürce uçalım istiyorum" dedi.

Oyuncu, gelecek planları sorulduğunda ise şöyle konuştu:

"Bilmiyorum. Artık geleceğe dair büyük cümleler kurmuyorum. Yoldayım ve karşıma çıkanı olduğu gibi kabul ettiğimde beni şaşırtacak ya da öğreneceğim çok fazla şey oluyor zaten. Spesifik olarak Afrika’ya gitmek çok istiyorum. Dünyanın her yerinde belli dönemlerde yaşayıp orada kendimi yerel halktan biri gibi hissetmek istiyorum."