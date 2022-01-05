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Koronavirüs

Oyuncu Öykü Karayel, Koronavirüs'e yakalandı

Karayel'in karantina süresinin bitmek üzere olduğu öğrenildi

05 Ocak 2022 23:15

Dizi setlerinde koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Son olaral 'Kaderimin Oyunu' dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'in Koronavirüs testi pozitif çıktı. Karayel'in karantina süresinin bitmek üzere olduğu öğrenildi.

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