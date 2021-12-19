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Oyuncu Onur Tuna: Şizofren değilim, olsam doktorum söylerdi

"Oynadığımız karakter bir noktada bölünmeler yaratabiliyor, çünkü o olmak için kişilik sıçratmanız gerekiyor"

19 Aralık 2021 10:45

Oyuncu Onur Tuna, "Bir sezonda 3 ayrı iş, 3 ayrı karakter… Şizofreni yaratıyor mu?" sorusuna, "Şizofren değilim, olsam doktorum söylerdi." yanıtını verdi. 

Tuna, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı.

-Gidiyor musun psikoloğa?

Tabii gidiyorum. Destek alan biriyim. Oynadığımız karakter bir noktada bölünmeler yaratabiliyor, çünkü o olmak için kişilik sıçratmanız gerekiyor.

-O nedir?

Metodik bir şey. Ama orada kalmak gibi bir şey bende yok. Oynadığım bazı anlarda sahne çok ağırsa yorgunlukları eve gittiğinde devam ediyor ve zaman içinde geçiyor.

 

Onur Tunaşizofreni3 proje
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