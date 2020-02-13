Oyuncu Onur Büyüktopçu, “Ünlüler dünyası ne pis bir dünyaymış, bilseydim girmezdim” dedi.

Büyüktopçu, Kanal D kanalında yayınlanan 2. Sayfa programında açıklamalarda bulundu. Büyüktoğçu, “İhanete uğradım. Sevgili olarak değil, çok değer verdiğim arkadaşlarımın arkamdan bir laf bile söylemesi yüzüme gülüp arkamdan konuşması bu bile ihanettir. Bu olay bizim camiada çok.” Diye konuştu.

Büyüktopçu, "Biraz da insan ilişkileriyle ilgi bir şey… Bu yüzden ben biraz daha mesafeli oldum insanlara karşı. Hele ki ünlü olduktan sonra insanlar açığını yakalama peşindeki… Giydiğin kıyafet, takıldığın insanlar gittiğin mekanlar ne olursa olsun ünlülerin biraz daha çeki düzen vermesi gerekir. İki-üç senedir arkamdan neler çevrildiğini çok duydum." ifadesini kullandı.

Büyüktopçu, "Benimle tanışan, görüşen sonra yapımcıma gidip ‘Onur’un elinden al bu işi, bana ver’ diyen bir sürü insan da var, yok değil. Benim kulağıma geliyor bunlar ama ben susmayı tercih ediyorum. Herkesin ayıbı kendine!" diye konuştu.

Büyüktopçu şunları kaydetti:

O insanları gördüğüm zaman selam veriyorlar bana kafamı çeviriyorum. ‘N’aber Onur’ diyor sadece kafa selamı veriyorum o kadar. Anlıyordur herhalde. Çok varmış o tarz insanlar bilseydim ünlü falan olmak istemezdim. Ne kadar pis bir dünya herkes birbirinin kuyusunu kazma peşinde.

Ben kendimi terbiye etmeye çalışan bir adamım. Yok mu içimde, kıskançlıklarım var, insani bir takım şeylerim var ama iyi insan olmaya gayret gösteriyorum, bu devir de bu dünyada bu gerçekten çok zor.