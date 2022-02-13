Oyuncu Nilgün Belgün, "Ne eski kocalarım, ne iş hayatım, ne de memleketin hali neşemi bozabilir" dedi.

Posta gazetesinden Oya Çınar'ın sorularını yanıtlayan Belgün, "Hayat zorlaştı; özellikle maddi olarak çok zorlaştı. Ben bir tiyatro oyuncusuyum, benim için de zorlaştı ama hayatımdan her zaman memnunum, mutluyum, hep sevgi doluyum, neşeliyim. Yapım böyle; böyle yaratılmışım. Neşemi ne eski kocalarım, ne sevgililerim, ne iş hayatım, ne de memleketin hali bozabildi bugüne kadar." diye konuştu.

Belgün şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyle ilgileniyorum. İnsanları geçtim hayvanlara yapılanları asla affetmiyorum. Bir hayvana ancak kötü bir insan eziyet eder. Nasıl buralara geldik diye düşünüyorum. Cehalet mi, yaşanmamışlık mı, hiçbir yere oturtamıyorum. Çocuklar ve hayvanlar benim kırmızı çizgim. Bu dünyayı aşk sevgi ve sanat güzelleştirir. Bunları al hayattan, geriye ne kalır?"