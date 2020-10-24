Oyuncu Neslihan Atagül: İsmim üzerinden algı yaratıldı

Bodrum'daki Sefiri Kızı çekimlerinden eşi Kadir Doğulu'ya destek olmak için İstanbul'a gelen Neslihan Atagül, Neslican Tay'ın hayatını anlatacak filmde rol almayacağını açıkladı.

Kadir Doğulu önceki akşam yüzü olduğu erkek giyim markasının tanıtım davetindeydi. Neslihan Atagül de Nare karakterine hayat verdiği Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı için bulunduğu Bodrum’dan İstanbul'a gelip eşine sürpriz yaptı. Çok neşeli olan çiftin keyfi, “Kadir Bey yeni sinema filmi için teklif gelse Burak Özçivit ile oynar mısınız?” sorusuyla kaçtı.

"Bu soru insanı çileden çıkarır"

Daha Kadir Doğulu ağzını açmadan, Neslihan Atagül devreye girip, “Ne alakası var? Bu soru, insanı çileden çıkarır. Zaten şurada birlikte olmak için kısacık vaktimiz var” diye tepki gösterdi.

"Söylememek için kendimi zor tutuyorum"

"Bir yapım şirketiyle el sıkıştık"

Yeni yılda bir projeye başlayacağını söyleyen Doğulu, "Bir yapım şirketiyle el sıkıştık. Ekiple tanıştım ve muhteşem bir proje ortaya çıkardılar. İsmini söylememek için kendimi zor tutuyorum" dedi.

"İçime sinmeyen bir şeyler vardı"

Neslihan Atagül’e kendisine gelen demir kadın lakaplı Neslican Tay’ın hayatının anlatılacağı sinema filmi teklifi soruldu. “İçime sinmeyen bir şeyler vardı” diyen Atagül, “Profesyonel bir şekilde bu işte kendimi iyi hissetmeyeceğimi onlara söylemiştim ama buna rağmen algı yaratılmaya çalışıldı” dedi.