Oyuncu Mustafa Üstündağ, oğlunun dişini yüzük yaptırdı

Oyuncu Mustafa Üstündağ, Ecem Özkaya ile evliliğinden dünyaya gelen 8 yaşındaki oğlu Kaan'ın ilk düşürdüğü dişini kendisine yüzük yaptırdı.

Oyuncu Mustafa Üstündağ, önceki akşam 'Zoraki Misafir' filminin galasında görüntülendi. Galaya yalnız katılan Üstündağ'ın, taktığı aksesuarlar dikkat çekti. Üstündağ, oğlu Kaan’ın ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptırdığını söyledi.

Başrollerini Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Ayşe Kökçü ve Gürgen Öz'ün paylaştığı 'Zoraki Misafir' filminin galası önceki akşam Kanyon'da gerçekleşti.

Kolyesinin de oğlunun denizden çıkardığı ilk taş olduğunu söyleyen Üstündağ, çocuklarına olan düşkünlüğünden bahsetti. Senaryo yazdığını ve yeni projeler üzerinde çalıştığını söyleyen 44 yaşındaki oyuncu, bir dizi projesinin olabileceğini söyledi.