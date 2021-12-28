Oyuncu Murat Ünalmış Koronavirüs’e yakalandı

"Bir Zamanlar Çukurova", "Yer Gök Aşk" ve "Deli Gönül" gibi birçok projede rol alan oyuncu Murat Ünalmış Koronavirüs’e yakalandığını duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ünalmış, “İki yılın sonunda dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Şu an için iyiyim. Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin. Yeni yılın ilk haftasına kadar karantinada olacağım. 2022’de sağlıkla görüşmek dileğiyle. Sevgili dostlar. Sağlık durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hastalığım süresince gönderdiğiniz güzel mesajlar ve desteğiniz için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.