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Oyuncu Mike Mitchell hayatını kaybetti

Türkiye'de yaşayan Mitchell'in vefatını Talat Atilla duyurdu

24 Temmuz 2021 21:00

'Gladyatör' ve 'Cesur Yürek' gibi yapımlarda rol alan İskoçyalı aktör Mike Mitchell yaşamını yitirdi. Türkiye'de yaşayan usta oyuncunun vefat haberini Talat Atilla, Twitter hesabından duyurdu

‘Gladyatör’ filminin dikkat çeken savaş sahnelerinde boy gösteren Mike Mitchell'ın ölüm haberini Talat Atilla duyurdu. Atilla, "Türkiye dostu, Gladyatör filminin oyuncusu, Aylan Bebek filmindeki rol arkadaşım Mike Mitchell biraz önce Fethiye'de öldü. İyi bir insandı. Allah'tan rahmet dilerim. Üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Mike Mitchell, geçtiğimiz yıl Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen hikayelerini anlatan 'Mendilim Kekik Kokuyor' filmde Wilma Elles ve Mehmet Çevik gibi isimlerle boy göstermişti. Mitchell, Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Bebek'in yaşadıklarını anlatan filmde de rol almıştı.

Mike MitchellTalat Atillaoyuncu
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