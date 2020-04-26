Oyuncu Metin Akdülger’den kendisini beğenen hayranlarına: Estağfurullah, o sizin kendi seksiliğiniz

Oyuncu Metin Akdülger, “Birçok kişi sizi çok beğendiğinden bahsetmiş. Bu kadar arzulanan bir erkek olmak nasıl bir şey?” sorusuna, "Teşekkür ederim, 'Estağfurullah, o sizin kendi seksiliğiniz' demek istiyorum." yanıtını verdi.

Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuşan Akdülger, "Salgınla birlikte değerlerimiz değişmeye başladı. Gerçek olacağına inanamadığımız şeyleri normal görmeye başladık. Açıkçası, olanları midemde bir yanmayla izliyorum. Heyecan mı, açlık mı, korku mu tam emin olamadığım bir tür yanma... Bu derecede temizlik yapabildiğimi bilmiyordum, yemek pişirme konusunda epey ilerledim." diye konuştu.

Akdülger, "Bu dönemde sorumlu olmak ve had bilmek gibi temel şeyler üzerine epey düşündüm. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda kalacak olursa ne kadar sorumlu veya haddini bilen bir canlı olarak tanımlar? Haddi kadar sorumlu mudur? Sorumluluğu haddini aşar mı? Bunları düşünmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.