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Oyuncu Kayhan Pinç'ten Roman kültürünü anlatan dizi: 'İstanbullu Roman Çocukları'

Dizinin başrolünde olan Kayhan Pinç, senaristliği de üstleniyor

20 Aralık 2020 15:51

Oyuncu Kayhan Pinç'in başrolünde olduğu ve senaristliğini üstlendiği ‘İstanbullu Roman Çocukları’ dizisi geliyor. 

Çukur Dizisi’nin ekibinde yer alan Oyuncu Kayhan Pinç ve ekip arkadaşları bol kahkahalı bir komedi dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. 

'İstanbullu Roman Çocukları' Roman kültürünü anlatıyor. Dizi beş kafadar arkadaşın başına gelen enteresan ve komik olaylar işleniyor. Dizideki başrol karakterini canlandıran Oyuncu Kayhan Pinç, eserin aynı zamanda senaryo yazarlığını da üstlendi.

Dizide Pinç’in, sevgilisini Ceylan Yalın canlandırıyor. Kurtlar Vadisi’nin ‘Baytar’ı Arif Selçuk, sanatçı Ümmiye ve internet fenomeni Roman çocuklar dizi kadrosunda yer alıyor.

Dizinin yapımcılığını 'Zindan' üstlenirken yönetmen koltuğunda kendisi de roman olan Ferit Çetinkaya oturuyor. 

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