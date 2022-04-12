Oyuncu Kadir Çöpdemir'in annesi yaşamını yitirdi

Oyuncu Kadir Çöpdemir annesi Ayşe Çöpdemir'in yaşamını yitirdiğini kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu Kadir Çöpdemir, annesi Ayşe Çöpdemir'in acısıyla sarsıldı. Ünlü sanatçı, annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ayşe Çöpdemir'in fotoğrafını yayımlayan 54 yaşındaki oyuncu, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Anneciğim gözümüzün önünden gönlümüzün içine intikal etti. Menzili mübarek, mekanı cennet olsun. Taziyede bulunan, yanımızda olan herkes sağolsun. Allah sizlere bereketli ömür nasip etsin."

'Ekmek Teknesi', 'Kızma Birader', 'Deli Duran', 'Sınav', 'Türkler Çıldırmış Olmalı' ve 'Tövbeler Olsun' gibi projelerde yer alan Kadir Çöpdemir'e, sevenleri baş sağlığı mesajları gönderdi.