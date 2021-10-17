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Oyuncu Jonah Hill: İyi niyetli olduğunuzu biliyorum ancak bedenimle ilgili yorum yapmamanızı istiyorum

Hill, daha önce vücuduna yapılan yorumlardan rahatsızlık duyduğunu açıklamıştı

17 Ekim 2021 11:08

Oyuncu Jonah Hill, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarından bedenine ilişkin yorum yapmamalarını istedi. Hill, “İyi ya da kötü, kibar bir şekilde yorumların yardımcı olmadığını ve iyi hissettirmediğini söylemek isterim” dedi.

The Wolf of the Wall Street ve 21 Jump Street filmleriyle tanınan Jonah Hill, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “İyi niyetli olduğunuzu biliyorum ancak sizden kibar bir şekilde bedenimle ilgili yorum yapmamanızı istiyorum. İyi ya da kötü, kibar bir şekilde yorumların yardımcı olmadığını ve iyi hissettirmediğini söylemek isterim” yazdı.

Hill, daha önce vücuduna yapılan yorumlardan rahatsızlık duyduğunu açıklamıştı. Hill, 30 yaşlarının ortalarında bedeniyle yeni barıştığını söylemiş, “Sanırım 30’larımın ortasına kadar havuzda tişörtümü çıkaramadım” demişti.

Hill, ağustos ayında yaptırdığı “Beden Sevgisi” yazılı dövmeyi paylaşmıştı.

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