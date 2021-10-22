Oyuncu Irmak Ünal, çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşti

Oyuncu Irmak Ünal, çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleştiğini açıkladı.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Ünal, Irmak Ünal'ın, çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleştiği öğrenildi.

Ünal, bu radikal kararın nedeninin şu sözlerle açıkladı:

"Tek amacım kızım Kayla (10) ve oğlum Vadi'nin (7) daha iyi bir eğitim alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye'ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum."

Yıllar önce de bir süre Amerika'da yaşayan 44 yaşındaki Irmak Ünal, daha önce Bali'de yaşayan fotoğrafçı Bennu Gerede'nin tecrübelerinden de faydalandığını söyledi.