Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınan oyuncu İbrahim Gündoğan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Oyuncu İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti. 63 yaşındaki Gündoğan'ın kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Haberi, Süha Uygur sosyal medya hesabından "Yolun ışıklar içinde olsun usta…" sözleriyle duyurdu.

Gündoğan’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Göksu Peksimetçi Salihağa Cami’den son yolculuğuna uğurlanacak.

İbrahim Gündoğan kimdir?

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınan ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan, 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İbrahim Gündoğan, Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Lisesi’ni bitirdi.

İbrahim Gündoğan, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Mete Aymar karakteri ile bilinse de, çok sayıda yapımda oynamış başarılı bir oyuncudur.

1992 yılında Nisa Serezli'nin başrolde oynadığı Eda Hanım dizi ile oyunculuğa adım atan İbrahim Gündoğan, Ruhsar, Yılan Hikayesi, Sır Kapısı, Beşinci Boyut, Kınalı Kar, Lale Devri, Kuzey Güney ve Kurt Kanunu gibi dizilerde oynamasının ardından 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Mete Aymar karakterine hayat verdi.

2020'de ise yönetmenliğini Yasin Uslu'nun yaptığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ya Istiklal Ya Ölüm dizisinde Damat Ferit karakteri ile seyirciyle buluşmuştu.