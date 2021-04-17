Bir dönem romantik komedi filmleriyle gündemde olan Amerikalı oyuncu Hilary Duff, cinsellikten soğuduğunu açıkladı.

Anne olduktan sonra sinemaya bir süre ara veren Hilary Duff, katıldığı bir programda üçüncü çocuğunu taşırken cinsel ilişki istemediği ve hiç ilişkiye girmediğini söyledi.

2019 yılında nikah masasına oturan Matthew Koma-Hilary Duff çifti, geçtiğimiz ay kızları Mae James Bair'in dünyaya gelmesi ile birlikte büyük bir mutluluk yaşamıştı. Suda doğum yapan Duff, emzirmeyle ilgili sorunlar yaşadığını anlattı.