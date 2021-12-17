Oyuncu Hazal Kaya’dan 'tarihi geçmiş aşı' tepkisi: İyi ki kontrol etmişiz

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İyi ki kontrol etmiş [email protected] tarihi geçmiş aşılar 9 ay daha kullanılabilir diye bir yazı yayınlamış. Madem öyle bu son kullanma tarihinin anlamı ne?” diyen Kaya, Sağlık Bakanlığı’nı etiketleyerek, şöyle yazdı:

"Aşının son kullanma tarihi 11 Aralık çıktı"

“Üçüncü doz aşılarımızı olmak üzere hastaneye geldik. Bize yapacakları aşının son kullanma tarihi 11 Aralık çıktı. İyi ki kontrol etmişiz… @saglikbakanligi tarihi geçmiş aşılar 9 ay daha kullanılabilir diye bir yazı yayınlamış. Madem öyle bu son kullanma tarihinin anlamı ne?”