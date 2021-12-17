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Koronavirüs

Oyuncu Hazal Kaya’dan 'tarihi geçmiş aşı' tepkisi: İyi ki kontrol etmişiz

"Sağlık Bakanlığı tarihi geçmiş aşılar 9 ay daha kullanılabilir diye bir yazı yayınlamış; madem öyle bu son kullanma tarihinin anlamı ne?”

17 Aralık 2021 18:00

Hazal Kaya, üçüncü doz Koronavirüs aşısı yaptırmak için hastaneye gitti. Kendisine yapılmak istenen aşının tarihinin geçtiğini gören oyuncu, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'na sitem etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İyi ki kontrol etmiş[email protected] tarihi geçmiş aşılar 9 ay daha kullanılabilir diye bir yazı yayınlamış. Madem öyle bu son kullanma tarihinin anlamı ne?” diyen Kaya, Sağlık Bakanlığı’nı etiketleyerek, şöyle yazdı:

"Aşının son kullanma tarihi 11 Aralık çıktı"

“Üçüncü doz aşılarımızı olmak üzere hastaneye geldik. Bize yapacakları aşının son kullanma tarihi 11 Aralık çıktı. İyi ki kontrol etmişiz… @saglikbakanligi tarihi geçmiş aşılar 9 ay daha kullanılabilir diye bir yazı yayınlamış. Madem öyle bu son kullanma tarihinin anlamı ne?”
 
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