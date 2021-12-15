Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse: Direniyorum!

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, son bir yıldır kendisine benzer rollerin teklif edildiğini belirterek, "Projelerle ilgili aslında son bir yıldır dayanıyorum. Aynı tarzda karakterler geliyor. Başka şeyler oynamak için direniyorum. Direncimin kırılmasına az kaldı." dedi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Küçükköse (33), önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir ödül töreni için stil danışmanı ile birlikte kıyafet bakmaya çıktıklarını söyleyen Küçükköse, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yılbaşı için plan yapıp, yapmadığı sorulan Hazal Filiz Küçükköse, "İstanbul'da olacağız. Henüz net bir planımız yok. Arkadaşlarımla birlikte olacağım. Hep birlikte kutlayacağız. Uzun zamandır şans oyunları falan oynamıyorum. Normalde şanslıyımdır ama bu şans oyunlarında hiç denemedim. Belki bir gün denemek lazım." diye konuştu.

Küçükköse şu ifadeleri kullandı:

"Projelerle ilgili aslında son bir yıldır dayanıyorum. Aynı tarzda karakterler geliyor. Başka şeyler oynamak için direniyorum. Direncimin kırılmasına az kaldı. Her türlü karakteri oynarım ama bir karakterde çok iyi oynadığınız zaman üstünüze yapışıyor. Yapımcılarda o karakterdeki gücü insanları etkileme gücünü gördüğü için biraz daha önyargılı bakıyorlar. Aslında birazda bundan muzdaribim. Pandemiden sonra gelen bütün teklifler hep bu çizgide geldi."

"Vurdulu, kırdılı olsun. Biraz ajan işi olsun, sınırları biraz zorlasın. İçinde aksiyonun olduğun bir proje olsun. Adrenalini seviyorum."