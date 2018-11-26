Oyuncu, hasta oldu diye diziden çıkarıldı!

Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin oynadığı Star TV dizisi Avlu'da Bade isimli trans bir kadını canlandıran Sevda Dalgıç, sağlık problemleri nedeniyle diziden çıkarıldı.

Bade isimli trans bir kadını canlandıran Sevda Dalgıç Avlu dizisi kadrosundan, sağlık problemleri nedeniyle diziden gönderildi.

Dalgıç, projeden ayrıldığını sosyal medyadan da duyurdu. Dalgıç şunları yazdı:

"Yeni dahil olduğum Avlu dizisine acil ameliyatımdan dolayı 2 hafta raporlu ara vermiştim. Sağlığıma kavuştuğum süreçte diziye dönmek istediğimi söylediğimde, biraz daha dinlenip büyük kavga sahneleriyle geri dönüş yapacağım söylendi. Sonrasında 2 hafta daha karakteri oyalama yoluna gidilmesi bu süreçte beni üzdü. Son durum olarak, Bade karakterinin hastalık sürecinin uzamasından dolayı hikayesinin bitirildiği dün tarafıma bildirilmiştir. Bu durumda anlıyoruz ki, bir oyunun hasta olma lüksü bile yok…

Bu süreçte beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim.

Sevda Dalgıç.”