Oyuncu Hande Doğandemir: Cardi B kafayı bana taktı, Twitter'da linç kampanyası başlattı

Oyuncu Hande Doğandemir, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolü nedeniyle ünlü rapçi Cardi B’nin kendisine kafayı taktığını ve Twitter’da linç kampanyası başlattığını söyledi.

Oyuncu Hande Doğandemir, ‘Dayı Şov’ programına konuk olarak kariyerinde yer aldığı projeler hakkında konuştu. Doğandemir’e ‘Game of Thrones’ dizisinin sosyal medya hesabından kendisine yönelik yapılan paylaşım hatırlatılarak “Rol geliyor diye sevindin mi?” sorusu yöneltildi. Oyuncu, “Ortalığı karıştıracak bir rol girecekse o benimdir dedim" yanıtını verdi.

Hürriyet'te yer alan habere Bir dönem ‘Muhteşem Yüzyıl’da Turhan Sultan'ı oynayan Doğandemir, dünyaca ünlü rap’çi Cardi B’nin kendisine nasıl kafayı taktığını da anlattı.

"'Hayırdır Cardi’ciğim, ne oluyor ya’ dedim"

“Cardi B bana kafayı taktı” diyen Hande Doğandemir, ünlü şarkıcının kendisini Twitter’da sıkıştırdığını söyledi:

“Cardi B, ‘Muhteşem Yüzyıl’ hastası çıktı. Kösem’i ortadan kaldıran Turhan Sultan’ı oynadım ben orada. Küfür kıyamet! Linç kampanyası başlattı bana Twitter’da. ‘Allah belanı versin’ falan demiş. Ben de ‘Hayırdır Cardi’ciğim, ne oluyor ya’ dedim.”

Cardi B., Muhteşem Yüzyıl'ın final bölümünü izledikten sonra Twitter üzerinden Türk yönetmenlere seslendi: "Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Buna hayatımda ihtiyacım var. Gerçekten feci şekilde ihtiyacım var."