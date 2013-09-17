Oyuncu Haluk Piyes, '3. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'ne katıldı

Oyuncu Haluk Piyes, ‘3. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’ kapsamında düzenlenen 'Çocuk Suçluluğunun Engellenmesi' paneline katıldı. Almanya’da geçen çocukluk yıllarını anlatan Piyes, 3 yaşındayken babasının hapse girmesi sonucu iki ablası ve kendisine zor şartlarda çalışan annesinin baktığını ifade etti.

Yaşamından örnekler veren Piyes, "Annem, babamın 20 yıl hapis cezası almasından sonra günde 16 saat tuvalet temizleyerek suçun yaygın olduğu gettoda iki ablamı ve beni korumak için ilk aşıyı yaptı. Bu ilk aşı ‘sevgi’ydi. Annemin sevgi aşısı sayesinde okumaya karar verdim. Ama öğretmenlerim beni engelliler okuluna kaydırdı. Şansıma ikinci aşıyı vermek üzere bir Türk öğretmenle tanıştım. Bilgi aşısını vererek bizi sınıfın en iyisi yaptı. Bu arada kendimi ezdirmemek için boksa yazıldım. Uyuşturucudan oğlunu kaybeden Ali Çakır hocam da ilgi aşısını verdi" diye konuştu.

Piyes, bu üç aşıyı diğer çocuklara iletebilmek için çalıştığını söyledi. Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ise yıllardır aradığı kahramanı bulduğunu belirterek, "Haluk Piyes gibi kahramanlar gerekiyor. Yıllardır anlatmak istediklerini müthiş bir şekilde ifade etti" dedi.

