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Oyuncu Hakan Kurtaş, 'Mucize Doktor'un kadrosuna katıldı 

09 Temmuz 2020 12:55

Oyuncu Hakan Kurtaş, otizmli bir doktorun hikâyesini anlatan 'Mucize Doktor' kadrosuna katıldı. 
 
Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini ise Yusuf Pirhasan’ın yaptığı 'Mucize Doktor' dizisine yeni bir isim dahil oldu. Yeni sezonda Hakan Kurtaş da dizide yer alacak. 
 
Doruk karakterini canlandıracak Kurtaş, Berhayat Hastanesi’ndeki yeni doktor rolünü üstlenecek. 
 
Geçen sezonun en çok izlenen dizileri arasında yer alan 'Mucize Doktor'un kadrosunda, Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi oyuncular yer alıyor.
 

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