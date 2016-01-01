Oyuncu Gonca Vuslateri'den sürpriz evlilik

Oyuncu Gonca Vuslateri, bir süredir birlikte olduğu Edip Burak Ertoğan'la ile evlendi. Tayland'ın Phuket adasında, 2015'in son gününde evlenen çift, mutluluk haberini sosyal medya sitesi Facebook üzerinden duyurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Gonca Vuslateri, bir süredir birlikte olduğu Edip Burak Ertoğan ile 31 Aralık gecesi Phuket'te evlendi. Edip Burak Ertoğan, Facebook hesabından ilişki durumunu Gonca Vuslateri ile “evlendi” olarak güncelledi. Ünlü oyuncunun yüzlerce beğeni alan paylaşımını dostları tebrik edip, bol bol mutluluklar diledi.