Oyuncu Feyza Civelek'e 6 ay hapis cezası

Oyuncu Feyza Civelek'in 'polise mukavemet'ten yargılandığı dava sonuçlandı. Civelek, 6 ay 7 gün hapis cezası ile 9 bin 80 lira para cezası aldı.

Oyuncu Feyza Civelek’in, hakkında açılan ‘polise mukavemet’ davası karara bağlandı. Üç ayrı suçtan 6 ay 7 gün hapis cezası ile 9 bin 80 lira adli para cezasına çarptırılan Civelek’in cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı.

2018 yılında Feyza Civelek, arkadaşı Ecem A. ile aracıyla seyir halindeyken polisler tarafından alkol kontrolü için durdurulmak istenmişti. Feyza Civelek ile aracını durdurmak isteyen polis arasında tartışma yaşanmıştı. Polisin kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Civelek ve yanındaki arkadaşı Ecem A. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen oyuncu ve arkadaşı müraacat savcısının ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.