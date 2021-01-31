Oyuncu Farah Zeynep Abdullah: MS şüphesi ile iki kez test yaptırdım

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını söyledi.

Abdullah, Clubhouse’taki bir sohbet odasında MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını açıkladı. "Boyun fıtığımın dışında tiroidimde de sıkıntı var. Kontroller sırasında doktorlar MS’ten şüphelendi" diyen Abdullah, MS hastalığını araştırmak için kendisinden, iki kez omurilik sıvısı alındığını belirtti.

Abdullah, "İlkinde lokal anestezi yapıldı. Bir hafta sonra tekrar genel anesteziyle işlem yapılırken rol aldığım ‘Şampiyon’ filmi aklıma geldi. Orada kanserli bir kızı canlandırıyordum. ‘Ben bu sahneyi görmüştüm. Ben bunları yaşadım’ dedim.” ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah’ın test sonuçlarında MS olmadığı öğrenildi.