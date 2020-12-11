Oyuncu Esra Dermancıoğlu ile takipçisi arasında 'meme' polemiği

Karantina sürecinde yaptığı eğlenceli paylaşımlarla takipçilerini güldüren oyuncu Esra Dermancıoğlu, bir sosyal medya kullanıcısından gelen yoruma tepkisiz kalmadı.

Geçen günlerde 52 yaşına basan Esra Dermancıoğlu yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Oyuncu paylaşımına "Oyunculuk karakterin bedenini aramaktan başlar..." notunu düştü. Dermancıoğlu'na takipçisi "İyi karakter verilecek olsa ilk yapacağınız şey meme estetiği gibi duruyor" dedi.

Ünlü oyuncu, takipçisinin bu yorumuna "Evet ya da kötü insanların memeleri sarkık, iyi insanların memeleri hep dik. Şey gibi, bazı insanların beyinleri küçük, bazılarının büyük gibi di mi?" yanıtını verdi.

Dermancıoğlu'nun bu yorumuna takipçilerinden beğeni yağdı.