Oyuncu Esra Akkaya: Bodrumluların İstanbullulara karşı nefretini anlamıyorum

İstanbul’da ailesiyle yeni tip Koronavirüs'e karşı karantinada olan oyuncu Esra Akkaya, sosyal medya hesabından Bodrum’da yaşayanların başka şehirlerden gelenlere tepki göstermesini eleştirdi. Kendisinin tek evinin Bodrum'da olduğunu belirten Akkaya, "Bodrum’un imar planına sadık kalmayıp, bunca evin yapılmaması gerektiği şimdi mi aklınıza geldi?" düşüncesini dile getirdi.

Akkaya paylaşımında, “Bodrum’un İstanbullulara karşı bir tür nefret söylemini üzülerek takip ediyorum. Benim tek evim Bodrum’da ama şu an İstanbul’da annemle kalıyorum. Fakat şunu anlamıyorum. Bodrum’un imar planına sadık kalmayıp, bunca evin yapılmaması gerektiği şimdi mi aklınıza geldi? Bundan 4 yıl önce Bodrum’a taşındım. Bodrum’un bozuluşu, gidişatı ilerledi gözümüzün önünde. Kim gelsin, kim gitsin değil; kimin kıymet bildiği önemli. Şu an ‘gelmesinler’ diyenler de Halikarnas Balıkçısı’nın torunları değiller. Koca koca binalara neden göz yumdunuz?” ifadesini kullandı.