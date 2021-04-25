Oyuncu Ertuğ Koruyan yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan bir zamanların sinema sanatçısı Ertuğ Koruyan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde eşi Serhan Koruyan ile birlikte yaşayan tiyatro oyuncusu ve sinema sanatçısı 76 yaşındaki Ertuğ Koruyan dün akşam saatlerinde saatlerinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 15 yıldır Bodrum'da yaşayan ve Cümbüşiye, Köyden İndim Şehire, Yarı Şaka Yarı Ciddi, Vay Başımıza gelenler, Gülermisin Ağlarmısın, Köşe Kapmaca, Perihan Abla gibi onlarca dizi ve sinema filmlerinde rol alan Koruyan, sanat yaşamına tiyatroyla başlamıştı. Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile birlikte sık sık kamera kamera karşısına geçen Koruyan Bodrum'da da sanat çalışmalarına destek vermişti.

Koruyan bugün Kızılağaç Mahallesi'nde toprağa verildi.