Oyuncu Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım

Oyuncu Erkan Petekkaya, yeğeni Levent Çatmaz’ın düğün töreninde muhabirlere Koronavirüs aşı karşıtları hakkında açıklama yaptı. Petekkaya, "Onlar aslında aşı karşıtı değiller uygulama biçimine karşılar. Ben de aşının uygulanma biçimine karşıyım" dedi.

Erkan Petekkaya'nın yeğeni Levent Çatmaz, dün akşam evelndi. Levent Çatmaz - Seren Kestel çiftinin nikah şahitliğini Erkan Petekkaya, oyuncunun eşi Didem Petekkaya, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdar Adalı ve İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu üstlendi.

Şu sıralar yeni bir dizide rol almaya hazırlanan Petekkaya, düğünde ilginç açıklamalarda bulundu. Koronavirüs aşısıyla ilgili konuşan oyuncu aşı karşıtlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Onlar aslında aşı karşıtı değiller uygulama biçimine karşılar. Ben de aşının uygulanma biçimine karşıyım."

Ünlü oyuncu açıklamasının devamında, "DSÖ kimin elinde neden sürekli Biontech vuruyorlar" dedi.

Petekkaya'nın bu sözleri sosyal medyada ise tepki çekti. Ünlü oyuncu hakkında "Herkes işine baksın" yorumları yapıldı.