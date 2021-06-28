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Oyuncu Erdinç Gülener'in 2 yıla kadar hapsi isteniyordu; hakaret davasında karar

Oyuncu Erdinç Gülener, 'hakaret' suçundan bin 120 TL para cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geriye bırakıldı

28 Haziran 2021 15:06

Oyuncu Erdinç Gülener'in eski sevgilisi sunucu Eda Pera Küçük'e hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.  Mahkeme, Gülener'i “hakaret” suçundan bin 120 TL para cezası verdi,  hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Erdinç Gülener hakkında, “zincirleme hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Sözcü gazetesinde Sevgim Begüm Yavuz’un haberine göre,  Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Erdinç Gülener'i “hakaret” suçundan bin 120 TL para cezasına çarptırdı. Sanık Gülener'in bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğunu ve sabıkasız oluşunu göz önünde bulunduran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Baskı ve psikolojik şiddet iddiası

Eda Pera Küçük, 18 Mart 2020 günü Erdinç Gülener'in kendisine küfür ve hakaret içeren mesajlar attığını belirterek şikayetçi olmuştu. Dilekçesinde, kendisinden 20 yaş büyük olan Gülener'in ilişki boyunca üzerinde baskı kurmaya çalıştığını, her tartışmada kendisini sindirmeye çalışarak psikolojik şiddet uyguladığını belirtmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Erdinç Gülener hakkında, “zincirleme hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

 

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